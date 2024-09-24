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ثقافة وفنون

نيللي وإلهام شاهين الأبرز، أيام القاهرة للمونودراما يعلن أسماء المكرمين بالدورة الـ7 (صور)

مؤتمر مهرجان أيام
مؤتمر مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، قائمة المكرمين في دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور النجمة نيللي والنجم هاني رمزي، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف كبير من الإعلاميين والنقاد. 

المكرمون في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وضمت قائمة المكرمين هذا العام: من (مصر) النجمة الكبيرة نيللي والنجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، ومن (تونس) الفنان منير العرقي. 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يقام فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك  فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة أبوظبي شاشة المونودراما.

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