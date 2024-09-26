السولية: جاهزون لمباراة الزمالك ولدينا دوافع كبيرة لحصد اللقب

أكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعبي الفريق لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال: «مباراة مهمة على بطولة قارية، هناك 90 دقيقة قوية، وبالطبع كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل التتويج باللقب وتحقيق الفوز على الزمالك».

وأضاف: «لاعبو الأهلي في الموسم الحالي أكثر جاهزية نفسيًّا وبدنيًّا ومعنويًّا لمواجهة الجمعة، بعدما خضنا مباراتي جورماهيا الكيني في دوري الأبطال وقبلها بعض اللاعبين شاركوا ضمن صفوف المنتخب الأول، عكس ما حدث في الموسم الماضي عندما واجهنا اتحاد العاصمة الجزائري دون خوض أي لقاء».

وواصل: «الفريق الذي سيكون في حالة تركيز شديدة هو من سيحصد اللقب، وبالطبع نواجه فريقًا جيدًا، ولدينا دوافع كبيرة من أجل حصد السوبر الإفريقي».

وتابع السولية: «التحضير للمباراة يختلف لأن مواجهة الزمالك تحدد هوية الفائز بالبطولة، وبالتأكيد التركيز سيكون كبيرًا بين جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير».

وأكمل: «اللاعبون الجدد تأقلموا بشكل سريع داخل صفوف الأهلي، ولديهم دوافع كبيرة من أجل الفوز باللقب الإفريقي، الظهور بشكل قوي مع باقي زملائهم أمام الجماهير الكثيرة التي ستحضر اللقاء».

وأتم: «ننتظر جماهير الأهلي في الملعب بالسعودية كما عودونا دائمًا في كل المواجهات الكبرى، وإن شاء الله نسعدهم ونتوج باللقب».

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.