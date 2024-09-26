الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام تفينتي أنشخيدة (صور)

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره تفينتي أنشخيدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وسجل أريكسن هدف التقدم لصالح اليونايتد في الدقيقة 35، وتعادل سام لامرز لفريق تفينتي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيدة الهولندي

ورغم أن مانشستر يونايتد، أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يشارك الفريق في الدوري الأوروبي للمرة السابعة منذ إعادة تسمية البطولة في عام 2009، بعد فوزه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه مانشستر سيتي في مايو الماضي.

ويهدف يونايتد، الذي خسر مباراة واحدة فقط من آخر 24 مباراة على أرضه في الدوري الأوروبي، للذهاب بعيدا في البطولة التي توج بها مرة واحدة من قبل كانت في موسم "2016-2017".

في المقابل، يشارك تفينتي في البطولة بعدما أنهى الدوري الهولندي في الموسم الماضي محتلًّا المركز الثالث لأول مرة منذ 10 سنوات.

ويدخل تفينتي، المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه الكبير على المير سيتي بخماسية نظيفة، الأحد الماضي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق تفينتي في الدور الرئيسي ببطولة الدوري الأوروبي منذ موسم "2012-2013".

وتنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد.

ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقًا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وسيكون أكبر تغيير تشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.