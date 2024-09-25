أشرف يوسف عن السوبر الإفريقي: الأهلي مستقر ماديا وجماهيريا والزمالك عنده مشاكل

قال أشرف يوسف نجم الزمالك السابق إن لقاء السوبر الإفريقي يجمع بين كبيري الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

أضاف يوسف خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي مستقر ماديًّا وجماهيريًّا وتتوفر له كل عوامل النجاح بعكس الزمالك عنده مشاكل".

صفقات الزمالك الجديدة جيدة

وأكمل: "الصفقات الجديدة مستواها جيد وشاهدتهم في المباراة الودية مع شباب الفريق وبن تايج لاعب جيد ويحتاج للتأقلم".

واستطرد:" الزمالك مركز علي التتويج ببطولة السوبر الإفريقي والأهلي والزمالك ناديين كبيرين ولا يصح التقليل منهما".

محمد يوسف، فيتو

وتحدث يوسف عن ذكريات السوبر الأفريقي 1994: "لم أقوم بخنق محمد يوسف في السوبر الإفريقي 1994 ومستحيل أفعل ذلك وتدخل محمد يوسف ضدي في مباراة السوبر الأفريقي لم يستحق الطرد للأمانة".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.