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رياضة

السوبر الإفريقي، موعد ومكان مران الأهلي الوحيد بالسعودية قبل مواجهة الزمالك

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

السوبر الإفريقي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خوض الفريق مرانه الجماعي غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غدًا الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض السوبر الإفريقي التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نشر جلسة التصوير الرسمية للاعبي  النادي الأهلي قبل خوض كأس السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك يوم الجمعة القادم على ملعب المملكة أرينا. 

وعلى جانب آخر، وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لخوض كأس السوبر الإفريقي في المواجهة المنتظرة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا. 

وحرص الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وكان سامي قمصان  غادر إلى الرياض بصحبة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ 24 ساعة من أجل تجهيز كل الترتيبات الخاصة بالإقامة، وملعب التدريب والتنقلات استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي


وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدى أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

واستبعد  الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي ينشر كواليس جلسة التصوير قبل لقاء الزمالك في السوبر الإفريقي (فيديو)

بعثة الأهلي تصل إلى فندق الإقامة في السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي (فيديو)

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