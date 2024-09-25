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رياضة

لا نركز مع المنافس، البولندي ميشالاك يتحدث عن مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

ميشالاك
ميشالاك

أكد البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه متحمس لبداية مشواره مع الفريق الأبيض.

وقال "ميشالاك" في  تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قبل لقاء السوبر الأفريقي: "أتمنى أن تكون بداية جيدة لي مع الزمالك".

وأضاف: "أتمنى تحقيق الفوز  وحصد أول بطولة في مشواري مع فريق الزمالك".

وواصل: " لا نركز مع الفريق المنافس، فنحن نمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ومستعدون لمواجهة الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ننتظر دعم جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل التتويج باللقب الأفريقي وإسعادهم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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