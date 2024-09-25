تشكيل نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي وموقف محمد عبد المنعم

أعلن فريقا نيس الفرنسي وريال سوسيداد عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل فريق نيس تواجد المحترف المصري محمد عبد المنعم علي مقاعد البدلاء.

تشكيل نيس أمام ريال سوسيداد

تشكيل ريال سوسيداد أمام نيس

موعد مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي عبر شاشة قناة beIN SPORTS 5.

وتنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد.

ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وسيكون أكبر تغيير تشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.



ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

