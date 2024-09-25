موعد مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

الدوري الأوروبي، يستضيف نيس الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ريال سوسيداد الإسباني علي ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

ويستعد المحترف المصري محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما ظهر أمام أنجيه ومارسيليا، لكنه غاب عن مواجه سانت إيتيان الأخيرة بالدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي عبر شاشة قناة beIN SPORTS 5.

وتنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد.

ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وسيكون أكبر تغيير تشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.



ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

