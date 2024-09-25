سبب مصرع شاب غرقا في حمام سباحة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا، داخل حمام سباحة بمنطقة المطرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مسئولي حمام السباحة لسماع أقوالهم.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.



البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة المطرية، اخطارا من مستشفي المطرية، يفيد باستقبالها جثة شاب لقي مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين ان الشاب نزل إلي حمام السباحة إلا أنه لقي مصرعه غرقا.



تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.