الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سبب مصرع شاب غرقا في حمام سباحة بالمطرية

غرق شاب، فيتو
غرق شاب، فيتو

أمرت نيابة المطرية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا، داخل حمام سباحة بمنطقة المطرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مسئولي حمام السباحة لسماع أقوالهم.


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.


البداية  كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة المطرية، اخطارا من مستشفي المطرية، يفيد باستقبالها جثة شاب لقي مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين ان الشاب نزل إلي حمام السباحة إلا أنه لقي مصرعه غرقا.


تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مستشفى المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

التحقيقات عن غرق سيدة في حمام سباحة بالشيخ زايد: أصيبت بتشنجات

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

فسحة مشؤومة لحديقة الحيوان، لحظة غرق طفلة وإنقاذ والدتها بأعجوبة في نيل أسيوط (فيديو)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

السوبر الأفريقي، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي

بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

المزيد

انفوجراف

المياه فيها ميكروب سام.. الحكومة تكشف سر التحذير الصوتي (فيديو جراف) 

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

المزيد
الجريدة الرسمية