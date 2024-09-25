تأجيل محاكمة عاطل متهم بتزوير شهادة ميلاد في المرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بتزوير محرر رسمي "شهادة ميلاد" في منطقة المرج إلى أكتوبر المقبل.



وجاء في أمر إحالة المتهم (ا.س) أنه “بدائرة قسم شرطة المرج وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول الهوية بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محرر رسمي وهو إفادة مرفقة لاستمارة شهادة الميلاد، منسوب صدورها إلى مكتب السجل بالقاهرة، وذلك بطريقة الاصطناع الكامل، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب لتلك المصالح الحكومية، واستعمال هذا المحرر المزور”.