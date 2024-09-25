الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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إقبال على امتحانات القبول بمعاهد القراءات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور)

جانب من الاختبارات،
جانب من الاختبارات، فيتو

شهدت امتحانات مسابقة القبول بمعاهد القراءات في محافظة الإسماعيلية، خلال يومها الأول، إقبالًا غير مسبوق بمرحلتي التجويد والعالية بمعاهد القراءات التابعة لمنطقة الإسماعيلية. 

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وذلك بحضور فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية  الأزهرية، والأستاذ أشرف سيف، مدير إدارة التعليم النوعي، وموجهي القرآن للجان الاختبارات.  

جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو

انتظام لجان الاختبارات 

وتابع فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، انتظام لجان الاختبارات، للتأكد من عدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية.  

جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو

موعد عقد اختبارات القبول 

وصرح فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن اختبارات القبول التحريرية تعقد يومي الأربعاء والخميس 25-26 من سبتمبر الجاري، بينما تعقد الاختبارات الشفوية عقب الانتهاء من اللجان، منوهًا إلى زيادة أعداد الطلاب المتقدمين هذا العام للالتحاق بمعاهد القراءات بجميع مراحلها، وذلك لرغبة الجميع في الالتحاق بالتعليم الأزهري.
 

جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو

وكان قد أدى طلاب مرحلة التجويد الاختبار في مادتي (القرآن الكريم والخط)، بينما أدى طلاب العالية اختبارات (القرآن الكريم وغريب القرآن). 

 

رئيس منطقة الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد بنين آل نوح الثانوي النموذجي 

 

ومن جهة أخرى كان قد تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بمعهد آل نوح الثانوي النموذجي. وخلال جولته التفقدية. 

 

و قام وكيل الوزارة بالمرور على الفصول الدراسية وحجرات المعاهد والمعامل وفناء المعهد، والاطمئنان على نظافة المعاهد ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول الدراسية، وفحص دفاتر أمن البوابة، ومتابعة ما تم تسليمه من الكتب الدراسية. 

 

وخلال جولته، ناقش رئيس المنطقة الطلاب عما يعرفونه عن مبادرة بداية، وذلك بحضور الأستاذ غالي الحلواني، موجه الدراسات الاجتماعية.

 

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