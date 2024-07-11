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منطقة الإسماعيليّة الأزهرية تعقد التصفيات النهائية لمسابقة "المعلم المثقف"

جانب من أعمال لجنة
جانب من أعمال لجنة المسابقة، فيتو

عقدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، التصفيات النهائية للموسم الرابع لمسابقة "المعلم المثقف"، ضمن المشروع الوطني للقراءة للعام الدراسي 2023/2024م بالمقر الإداري للمنطقة.      

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ومن جانبه تابع الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، فعاليات المسابقة، والتي عقدت تحت إشراف أحمد عبدالرحمن، مدير إدارة المكتبات والمشرف على المشروع، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.   

فوز معلمة بالمسابقة 

وأسفرت المسابقة على فواز، والشيماء صلاح الدين، معلم أول اللغة الإنجليزية، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز الابتدائي النموذجي، بلقب المعلم المثقف على مستوى المنطقة، وتصعيدها لتمثل منطقة الإسماعيليّة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وقدم فضيلته التهنئه لها متمنيا لها تحقيق مركز متقدم علي مستوى الجمهورية.   

شروط ومعايير المسابقة 

وتشترط المنافسة عدة معايير منها؛ قراءة 30 كتابًا في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف.

 وكان قد أكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، في وقت سابق على عدم تلقي أية شكاوي من طلاب الثانوية الأزهرية بخصوص امتحان الأدب والنصوص والمطالعة اليوم، وأضاف أن الأسئلة كانت واضحة ومن واقع المنهج. 

وكان الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، يرافقه عبد الحميد حسن، مسؤول أمن المنطقة، تفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أسبوعها الثالث، وذلك بإدارة القنطرة غرب.  

التأكد من سير الامتحانات على الوجه الأكمل 

وتهدف الزيارة للتأكد من انتظام اللجان وسيرها على الوجه الأكمل، حيث تفقد فضيلته لجنة فتيات القنطرة غرب، والتي تضم لجان معاهد (فتيات القنطرة غرب، فتيات الشامي، فتيات أبو خليفة) في تواجد الأستاذ أشرف سيف، مدير إدارة التعليم النوعي.  

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