محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغه سن التقاعد

أعرب اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية، عن تقديره لجهود الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وما لمسه على أرض الواقع من نشاط وتميز للمديرية منذ توليه منصب محافظًا للإسماعيلية وحتى الآن.

تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، لبلوغه السن القانوني للتقاعد، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم والعميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة.

تأكيدات محافظ الإسماعيلية على أهمية التعليم

وخلال اللقاء أكد أكرم على أهمية دور التعليم في بناء الأمم والمجتمعات المتقدمة، ولذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة" بداية" للتنمية البشرية، والتي تستهدف تنمية الإنسان في كافة النواحي الحياتية ليصبح مواطنًا متعلمًا متمكنًا مثقفًا واعٍ.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

اشادة بمبادرة جسور

وخلال اللقاء أشاد "أكرم" بمبادرة جسور لتدريب وتأهيل عمالة فنية مدربة، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية؛ لسد احتياجات سوق العمل بالمحافظة.

ترسيخ المفاهيم الاخلاقية

وأوضح أكرم ضرورة ترسيخ المفاهيم الأخلاقية والولاء والانتماء وحب الوطن وأهمية المشاركة المجتمعية.

مضيفًا أنه لابد من الاهتمام بالتعليم الكيفي وليس الكمي وتفعيل أنشطة المسابقات بين المدارس لتنمية المهارات المعرفية ونشر ثقافة الاطلاع والقراءة، بجانب تنمية القدرة على الإبداع والابتكار.

ووجه أكرم مديري المدارس على مستوى الإدارات التعليمية لمحافظة الإسماعيلية، بمتابعة مستوى النظافة داخل وخارج أسوار المدارس والإبلاغ عن أيَّة تراكمات وتجمعات للقمامة خارج أسوار المدارس لإزالتها فورًا من قبل الوحدة المحلية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار أكرم الى أن لديه خطة موضوعة للمرور الميداني على كافة المدارس على مستوى المحافظة بداية من الإدارة التعليمية للتل الكبير، ومن ثم باقي الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الإسماعيلية الدكتور محمد بحيري شهادة تقدير ودرع المحافظة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها طوال فترة عمله، متمنيًا له حياة سعيدة مع دوام التوفيق والنجاح والاستمتاع بحياته المقبلة.

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