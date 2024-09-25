القومي لتنظيم الاتصالات ينظم محاضرة في الأمن السيبراني بالإسماعيلية (صور)

نظمت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية في الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أبرز المحاضرين

حاضر فيها كل من اللواء دكتور مهندس محمد عزت الحماحمي كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العميد أيمن سالم مدير الاتصال الحكومي والمهندس سامح سعيد مدير إدارة حماية المستخدم، وذلك في القاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة.

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جهود المحافظة في بناء مستقبل رقمي

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن تنظيم هذه المحاضرات التوعوية للموظفين يأتي ضمن جهود المحافظة لبناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وتمكين مسئولي المحافظة للحفاظ على خصوصية معلوماتهم في جهاز الحاسب الآلي وعبر الإنترنت، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والعمل على إرشادهم بكيفية مواجهة تحديات الأمن المعلوماتي وغرس عقلية اليقظة والقدرة على اتخاذ الخطوات الصحيحة للحفاظ على سلامة بيئة العمل من مخاطر الإنترنت المختلفة.

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

أهمية التوعية بحقوق المستخدمين

وأشار إلى أهمية التوعية بحقوق المستخدمين من كافة فئات المجتمع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA في التوعية حيال جرائم المعلومات والاحتيال والابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل مع هذه الجرائم، متطلعًا إلى تنظيم المزيد من المبادرات التوعوية في مجال الأمن السيبراني لكافة شرائح المجتمع.

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

تعزيز موظفي المحافظة بالأمن السيبراني

وأوضح الدكتور محمد الحماحمي بأن تلك المحاضرات تساهم في تعزيز معرفة موظفي المحافظة بالمخاطر السيبرانية، حيث تتناول التعريف بالمشهد العالمي للأمن السيبراني وأبرز المخاطر، وأساليب التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تتعرض لها المؤسسات، مبينة أهمية حماية البيانات الرقمية ودور الفرد في الحفاظ على الأمن السيبراني انطلاقًا من حس المسئولية المشتركة والمواطنة الرقمية.

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