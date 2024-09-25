إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القناة(صور)

شهد كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، بمحافظات إقليم القناة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، والذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف قناة السويس.

أبرز الحضور خلال الاحتفالية

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، كما شرف المؤتمر بحضور الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، الأستاذ شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد،اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاثة.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

بدء الاحتفالية

بدأت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ جمال علي كبير الأئمة بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

ثم ألقى المهندس محمد كمال مدير التطوير المؤسسى وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية كلمته والتي نقل فيها تحيات وتقدير الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لكافة الحضور.

دعم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

مؤكدًا على أن تلك المبادرة تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية ومشددًا على أن وزارة التنمية المحلية حرصت منذ اللحظة الأولى على دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أثمرت عن آلاف الأفكار والمشروعات التي يمكن أن تمثل خطوة هامة في طريق التحول الأخضر والتنمية المستدامة، حيث قدمت الوزارة الدعم للمحافظات في وضع آليات مؤسسية لإدارة المبادرة وتلقي المقترحات والمشروعات وتقييمها، كما شاركت الوزارة بفاعلية في لجان التقييم والتحكيم على المستوى المركزي.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

ورحب محافظ الإسماعيلية بضيوف المحافظة، معربًا عن سعادته بأن محافظة الإسماعيلية تحتضن للعام الثالث على التوالي فعاليات هذا الحدث الهام، والذي يمثل خطوة هامة، نحو تحقيق الرؤى المشتركة لبناء مستقبل مستدام، من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية في تطوير مشروعات بيئية متكاملة.

منوهًا أن الإسماعيلية ليست مجرد محافظة، بل هي نقطة ارتكاز رئيسية على خريطة التنمية المستدامة في مصر فهي عاصمة اقليم القناة وتمتاز بالعديد من المقومات الجغرافية والمكانية التي تجعلها مقصدًا للاستثمار والأفكار الرائدة.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

وأشار"أكرم" إلى أننا نؤمن أن المشروعات الخضراء تمثل جزءًا أساسيًا من حلول التحديات التي نواجهها، سواء في مجال البيئة، أو التغير المناخي، أو الاقتصاد الأخضر.

انعكاس الجهود التي تبذلها المحافظة

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة، في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أهمية تشجيع ودعم المشروعات الفائزة بجميع فئاتها، وتحفيز القائمين عليها؛ بهدف زيادة المشروعات المشاركة في فعاليات المسابقة خلال الدورات القادمة، والاستفادة من المشروعات والأفكار ذات البعد البيئي والتكنولوجي وتشجيع الشركات الناشئة.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

موجهًا رسالته لأصحاب المشروعات والمبادرات، أن تلك الأفكار الريادية والمشروعات المبتكرة ستحدث فارقًا، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة لبلدنا.

مؤكدًا لهم أن مشروعاتهم ليست مجرد حلول بيئية أو اقتصادية فحسب، بل هي أيضًا أدوات تسهم في تمكين مجتمعاتنا، وتعزز من قدرة الدولة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات العالمية.

مختتمًا حديثه"هذا الجمع ليس فقط لتكريم الفائزين، بل هو أيضًا منصة لتبادل الخبرات وتوسيع دائرة التعاون من أجل مستقبل أفضل لنا جميعًا.

كما أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، على سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي للإعلان عن الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، موجهًا الشكر والتقدير للواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما رحب باللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية.

ووجَّه محافظ بورسعيد التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة من أبناء محافظة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مؤكدًا على تقديره للمجهود الكبير والفكر المتميز والابداع لإنجاح هذه المشروعات، والتي تهدف لإحداث تنمية حقيقة بمجتمعنا.

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ في العام قبل الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وفي سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

مثمنًا جهود كافة الأطراف القائمين على تنفيذ المبادرة الوطنية، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

مثمنًا بصفة خاصة جهود وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المبذولة تجاه تشجيع الشباب ودعمهم لإنجاز هذه المشروعات المهمة والمبدعة، ودعمهما الكبير للمحافظات في هذا الملف.

وأعرب "حبشي" عن فخره واعتزازه بالمشروعات التي تقدم بها أبناء محافظة بورسعيد، خلال الدورة الثالثة من المبادرة؛ لإتاحة الفرصة لظهور مشروعات غير نمطية تخدم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها المبادرة.

متمنيًا التوفيق لمن لم يحالفه الحظ من أصحاب المشروعات المتقدمة للمبادرة، وأن تكون هذه فرصة لمزيد من التطوير والابتكار والإبداع لتحقيق النجاح والتميز خلال الدورات القادمة بإذن الله.

وفي كلمته قدم اللواء طارق حامد الشاذلي شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية على استضافة هذا الحدث الهام والحيوي مقدمًا له التحية والتقدير لجميع الحضور، كما أعرب عن سعادته بتواجده قائلًا: يشرفني ويسعدني حضور المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثالثة، والتي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

والتي تتسق أهدافها مع اتجاه الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مؤكدًا على أن الدولة المصرية بمثل هذه المبادرات تهدف لتحفيز الأفكار الإبداعية للمعالجات البيئية المبتكرة،

والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة.

مشيرًا إلى رؤى الدولة ودعمها في العديد من المجالات التي توليها أهمية قصوى كالطاقة، وتدوير المخلفات، ومواجهة التلوث، والتكيف مع التغير المناخي، وخفض الانبعاثات لوضع الحلول والمعالجات نحو اقتصاد أخضر ذكي مستدام.

وأكد محافظ السويس أن ما شهدته المبادرة في دورتيها الأولى والثانية من نجاح وإقبال، كان دافعًا لإطلاق الدورة الثالثة.

مضيفًا "وإني لأتشرف بمشاركة أبناء مصر من أصحاب العقول الإبداعية ممن حباهم اللّٰه تفكيرا خلاقًا مكّنهم من المساهمة في تنفيذ ابتكارات واختراعات لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.

وخلال المؤتمر تم استعراض أبرز المراحل التي مرت بها المبادرة في المحافظات الثلاث بدءًا من الإعلان عن فتح باب التقديم للاشتراك بالمبادرة، وحتى مرحلة التقييم واختيار المشروعات الفائزة.

و جاءت المشروعات كالتالي:

" محافظة الإسماعيلية"



بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة فور الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة، ١٦٧ مشروعًا.

كما بلغ عدد المشروعات التي استكملت التسجيل باستيفاء كافة الخطوات والمعايير نحو ٤٥ مشروعًا، منهم ٩ مشروعات ضمن فئة المشروعات كبيرة الحجم، و٧ مشروعات من فئة المشروعات متوسطة الحجم، وكذلك ٨ مشروعات من فئة المشروعات صغيرة الحجم (حياة كريمة)، و٧ مشروعات من فئة مشروعات الشركات الناشئة، و٦ مشروعات من فئة المبادرات المجتمعية الغير هادفة للربح، بالاضافة إلى ٨ مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ.

تأهل منهم ١٨ مشروع بواقع ٣ مشروعات من كل فئة لتمثيل المحافظة أمام اللجنة الوطنية العليا للمبادرة.

وقد تم اختيار مشروع مارينا اليخوت الخضراء سفيرًا للمحافظة بالمبادرة في دورتها الثالثة.

وقد جاءت المشروعات الفائزة بالمركز الأول بالفئات الست للمبادرة بمحافظة الاسماعيلية "مشروع مارينا اليخوت الخضراء من فئة المشروعات كبيرة الحجم مقدمه د.م عطوة حسين أحمد (هيئة قناه السويس" ومشروع الغابة الشجرية بالقنطرة غرب، من فئة المشروعات متوسط الحجم، مقدمه م/ علاء الدين محمد يوسف الشركة العصرية للخدمات البيئية والبترولية.

ومن فئة المشروعات الصغيرة الحجم فاز مشروع Recycle try smart iot fish farm with Solar energy، مقدمه م/ بيتر مسعد فوزي.

ومن فئة المشروعات الناشئة فاز مشروع soil Solar مقدمه م/ أحمد قدري شركة أجرو إنرجي.

ومن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح فازت مبادرة المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية مقدمة اللواء هنري إميل ابراهيم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

ومن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والتغير المناخي والمستدامة فاز مشروع إعادة استخدام مياه الصرف المزارع السمكية في إنتاج نبات صحي بتقنية الزراعة بدون تربة، مقدمه د/ محمد صابر إبراهيم جامعة قناة السويس.

وفي "محافظة بورسعيد" بلغ عدد المشروعات المؤهلة للمبادرة نحو ١٦ مشروعًا، منهم ٥ مشروعات فئة المشروعات الكبيرة الحجم، ومشروع واحد من فئة المشروعات المتوسطة، و٥ مشروعات من فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع واحد من فئة المشروعات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى ٢ من المشروعات فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح، وعدد ٢ مشروع من المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وجاء المشروع السفير بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن محافظة بورسعيد "مشروع إعادة تدوير وتصنيع النفايات الإلكترونية من أجل استخلاص المعادن العالقة داخلها كالذهب، الفضة، البلاديوم وغيرهم من

المعادن من فئة المشروعات المتوسطة الحجم، مقدمه أحمد ناصر علي خليل الخياط".



و فاز مشروع " تولید طاقة كهربائیة متجددة ونظيفة عن طريق المد والجزر، "لمقدمه أحمد فرج طايع علي عبد الرحيم، عن فئة المشروعات كبيرة الحجم، وتأتي أهمية هذا المشروع لقدرته على تقليل استخدام الوقود الأحفوري حيث يتم توليد هذه الطاقة الكهربائية في بحيرة المنزلة تحديدًا في بوغاز الجميل.

كما فاز مشروع زراعة وإنتاج طحالب الإسبرولينا (غذاء المستقبل) لمقدمته شيماء محمد محمد سعيد من فئة المشروعات صغيرة الحجم.

وفاز مشروع تشغيل طنمبور المياه بالطاقة الشمسية لرفع المياه داخل المزارع السمكية لمقدمه محمد أحمد موسى السيد محمد عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

ومن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح فاز بالمركز الأول مشروع مراقبة وتحديد الانبعاثات الغازية الهاربة في منشأة الجميل لمقدمه أحمد إسماعيل محمد سلمان.

وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز مشروع "أثر مستدام" والذي يحل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن تراكم آلاف المحار على شواطئ محافظة بورسعيد من نفايات القواقع أو صدف البحر خلال فصل الصيف والشتاء وتحويله إلى مشغولة يدوية ذات قيمة اقتصادية.

وفي "محافظة السويس"

جاء المشروع السفير المحافظة من فئة المشروعات كبيرة الحجم وهو مشروع إعادة تدوير مادة البولي ميثيل ميثاكريلات باستخدام تكنولوجيا التحلل المتقدمة، مقدم المشروع م/ عبير على الشربيني.

وفاز عن فئة المشروعات المتوسطة مشروع تصميم وتصنيع توربينة رياح أفقية المحور باستخدام تقنية التحكم السرياني مقدمه د/ محمد أحمد محمد حسين.

كما فاز عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، مشروع تصنيع وتجهيز الفحم المضغوط، مقدمة م/ أحمد مصطفى إبراهيم فوزي.

وعن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غيره الهادفة للربح فاز مشروع التفريخ والإنتاج الاقتصادي لأنواع خيار البحر المهددة بالانقراض، مقدمه د/ محمد حمزة حسن عوض

وعن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة Polluscan-Measuring and Monitoring Environmental pollution in Suez Governorate (بوليو سكان قياس ومراقبة التلوث البيئي في محافظة السويس).

وشهدت فعاليات المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث قام محافظو الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بتكريم أصحاب المشروعات المتأهلة في المبادرة (سفراء المحافظات)،

كما قام المحافظون بتكريم أصحاب المشروعات الـ ١٨ الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة من الفئات الستة للمبادرة، والتي تميزت في كونها تُسهم في تصميم وتنفيذ الحلول المناخية في القطاعات المستهدفة.

وسوف تشارك هذه المشروعات بالمؤتمر الوطني والذي سيضم كافة المشروعات الفائزة على مستوى محافظات الجمهورية والإعلان عن المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى على الفئات الست للمبادرة.

وحرص المحافظون على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين بالمبادرة.



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