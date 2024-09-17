الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تختتم فعاليات الأنشطة الصيفية (صور)

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

 اختتمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأنشطة الصيفية باحتفالية أقيمت بالمبنى التربوي.  

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أبرز الحضور خلال حفل الختام 

 وشهد فعاليات حفل الختام فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور السيد البنان، مدير عام منطقة الإسماعيلية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، ونجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، وعلي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وعدد من موجهي الإدارة التعليمية ومجلس الآباء والشخصيات العامة.  

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

تقديم التهنئة بانتهاء الأنشطة الطلابية الصيفية 

 وخلال كلمته، هنأ   الشيخ ممدوح عبد الجواد الجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأشاد بدور الأزهر لرؤيته الإيجابية لتنفيذ النشاط الصيفي واستغلال الطلاب للوقت استغلالًا أمثل.  

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

تقديم الشكر لقيادات الأزهر 

 وقدم الشكر لإدارة رعاية الطلاب والمعلمين، وكذلك لأولياء الأمور لتشجيعهم لأبنائهم ورعايتهم. ثم قدم الوكيل الثقافي للمنطقة الشكر لقيادات الأزهر الشريف وأشاد بدورهم في الرعاية الرياضية والثقافية والاجتماعية لكافة الطلاب.  

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

رعاية الطلاب واكتشاف المواهب 

وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لدور الأزهر الشريف في رعاية  الطلاب والطالبات من خلال الأنشطة الصيفية. 

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم الطلاب والمعلمين والمشرفين القائمين على النشاط.
 

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

 

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