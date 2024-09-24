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اقتصاد

بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.75%

بنك المغرب المركزي،
بنك المغرب المركزي، فيتو

قرر بنك المغرب المركزي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% وسط استمرار التضخم الأساسي المعتدل في البلاد، حسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

 

بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

يحسم قرار المركزي توقعات السوق والمحللين بشأن قرار سعر الفائدة، التي تأرجحت بين سيناريو الإبقاء على السعر عند مستواه الحالي أو خفضه 25 أو 50 نقطة أساس، بحسب وكالة بلومبرج.

بنك المغرب المركزي، فيتو

وعاكس بنك المغرب المركزي، التوقعات في يونيو الماضي عندما خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020؛ بعدما لاحظ أن كافة مؤشرات الاقتصاد في تحسن، وفق البيان الصادر عنه حينها.

 

واعتبر مجلس بنك المغرب في بيانه أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، مفضلًا في ضوء ذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

 

كبح التضخم في المغرب

ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% الشهر السابق، وفقًا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط الجمعة الماضي.

 

كما تسارع معدل التضخم العام في أغسطس الماضي بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.3% في يوليو. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن هذا التسارع في أغسطس جاء بعد ارتفاع "أسعار المواد الغذائية بنحو 2% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4%".

بنك المغرب المركزي يقرر خفض الفائدة 25 نقطة أساس

هل يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل بدء خفض الفائدة؟

ولا يزال معدل التضخم العام المسجل منذ بداية العام قريبًا من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، حيث سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين. 

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بنك المغرب المركزي يقرر خفض الفائدة 25 نقطة أساس

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