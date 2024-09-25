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أخبار مصر

علي الغمراوي: أي أدوية تدخل مصر أو تخرج منها بدون موافقة هيئة الدواء "مهربة"

د. على الغمراوي،
د. على الغمراوي، فيتو

أكد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن أى شحنات أدوية تدخل السوق المصري دون موافقة هيئة الدواء المصرية تعتبر مهربة وكذلك اى شحنات دوائية تخرج من مصر يجب أن تكون حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن آلية سحب الادوية المنتهية الصلاحية لها عدة شركاء منهم الصيدليات وشركات التوزيع وشركات الإنتاج، لافتا إلى أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يساعد الصيدليات في الحفاظ على اقتصادياتها ومن المقرر تعويضهم عن هذه الأدوية.

وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

جهود التفتيش الصيدلي

وتمكن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مكان غير مرخص، عبارة عن ٣ طوابق، يقوم بتصنيع بعض المستحضرات الصيدلية بمنطقة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وبتقنين الإجراءات، ودخول المكان؛  تم ضبط  عدة مخالفات، من إدارة منشأة بدون ترخيص لمخزن  غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، والقيام بتعبئة وتصنيع المستحضرات طبية، وضبط كمية  من المستحضرات الطبية داخل المخزن مجهولة المصدر بدون فواتير، والمواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير، كميات  من الجراكن والعبوات الفارغة التي تستخدم في التعبئة، ووجود ماكينة تعبئة، خمسة تانكات تحضير مواد خام، وميزان، وماكينة إنتاج.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.

 

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