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أخبار مصر

مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء بشأن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية

د. على الغمراوي رئيس
د. على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، فيتو
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يعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا بعد قليل بمقر الهيئة بالمنصورية مع ممثلي غرفة صناعة الدواء للكشف عن إجراءات التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية.

كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت ضخ أكثر من ١٥٦ مليون عبوة من أكثر من ٣٠٠ مستحضر في السوق، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

كما يمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن عدم توافر أي من المستحضرات الطبية في المخازن أو شركات التوزيع من خلال هذا الرابط.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.

 

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