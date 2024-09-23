رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

أزمة نقص الأدوية، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن جودة الدواء المصري بنفس كفاءة المستوردة وقد تكون أفضل، لكن المشكلة في عقدة وثقافة المصريين في الميل تجاه المستورد.

أزمة نقص الأدوية في مصر

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور المذاع بقناة “etc”: أن أزمة نقص الدواء لم يحدث مثلها في تاريخ مصر سابقًا، ويتم العمل على حلها.

متى تنتهي أزمة الأدوية في مصر؟

وأكد: أن أزمة نقص الأدوية من المتوقع انتهائها خلال شهر وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولكنها لن تختفي نهائيا، حيث إنه من الوارد حدوث أزمات جديدة ولكن ليس بنفس قدر الأزمة الحالية.