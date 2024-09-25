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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يكشف حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق

د. على الغمراوي،فيتو
د. على الغمراوي،فيتو
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أكد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصري يقدر بـ 1 الى 1.5% من حجم الأدوية المتداولة في السوق.

وحذر رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، المواطنين من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن خطورة الأدوية منتهية الصلاحية تكمن في أنها تتحول إلى مادة تمثل خطورة على الصحة. 

وأكد أنه يجب الإبلاغ عن أى مؤسسات أو أماكن تبيع الأدوية منتهية الصلاحية. 

وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ أكثر من ١٥٦ مليون عبوة من أكثر من ٣٠٠ مستحضر في السوق وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

كما يمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن عدم توافر أي من المستحضرات الطبية في المخازن أو شركات التوزيع من خلال الرابط التالي:

 

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.

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