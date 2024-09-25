الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

انتشال 13 جثة مهاجر غير شرعي بسواحل تونس

مهاجرين أفارقة، فيتو
مهاجرين أفارقة، فيتو

كشف مسئول تونسي لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل انتشل جثث 13 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل سلقطة والشابة.

 أحدث واقعة غرق في البحر المتوسط

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسئول قضائي تونسي، إن خفر السواحل انتشل جثث ست مهاجرات أفريقيات بينهن طفلة رضيعة قبالة ساحل منطقة المنستير بتونس في أحدث واقعة غرق في البحر المتوسط.

وقال القاضي فريد بن جحا لرويترز إن الغريقات اللاتي انتشل خفر السواحل جثثهن في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

تعرف على المنطة الأعلى معدلات الوفاة بين المهاجرين في العالم

وتشهد منطقة وسط البحر المتوسط واحدة من أعلى معدلات الوفاة بين المهاجرين في العالم.

فبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تشير إلى وفاة أكثر من 2500 مهاجر أو اختفائهم أثناء محاولتهم العبور العام الماضي، فضلا عن 1116 منذ بداية العام.

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