إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

أفادت إحصائيات رسمية بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر المانش بواسطة قوارب مطاطية صغيرة تجاوز 25 ألفا منذ بداية العام.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى حكومة حزب العمال الجديدة، مثل الإدارة المحافظة السابقة، للحد من الوافدين عبر المانش.

وعبر نحو 717 مهاجرا من شمال فرنسا الأحد، ليصل العدد التراكمي للوافدين حتى الآن في عام 2024 إلى 25052 وفقا لوزارة الداخلية.

ويشكل العدد الإجمالي زيادة قدرها أربعة بالمئة على الرقم المعادل في هذه المرحلة من العام الماضي، لكنه يمثل انخفاضا بنسبة 21% عن عام 2022 مع 31 ألفا و686 شخصا.

المهاجرون غير الشرعيين في بريطانيا

وشكل منع وصول قوارب المهاجرين إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا قضية رئيسية في الانتخابات العامة البريطانية في يوليو.

وبعد أيام من توليه السلطة، ألغى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا.

بدلا من ذلك، تعهد ستارمر "بسحق عصابات" مهربي البشر الذين ينظمون المعابر الخطرة ويتقاضون آلاف اليوروهات من كل مهاجر.

وهذا العام، قضى نحو 46 مهاجرا نحبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ البريطانية في قوارب مطاط مكتظة.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الشهر الماضي أن الحكومة تسعى خلال الأشهر الستة المقبلة إلى تحقيق أعلى معدل لترحيل طالبي اللجوء في خمس سنوات.