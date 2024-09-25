الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

تونس، فيتو
تونس، فيتو

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بـ تونس أمس الثلاثاء بطاقات إيداع بالسجن في حق أكثر من ثلاثين شابًّا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الأمن في قرطاج وباب بحر من إيقاف أكثر من 30 شابًّا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء من أجل اجتياز الحدود خلسة وعدم حيازة وثائق رسمية تثبت شرعية إقامتهم على التراب التونسي.

وتمت إحالة الموقفين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تقرر إيداعهم جميعا وإحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل ما منسوب إليهم.

هذا، وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالاحتفاظ بـ 11 شخصا من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء وتونسيا بتهمة "الاتجار بالبشر والإقامة غير الشرعية بالبلاد".

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ يوم الثلاثاء إن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في حق هؤلاء الأشخاص من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد الإعداد لجريمة الاتجار بالأشخاص والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية وترويج المخدرات وإعداد أماكن لممارسة الدعارة والدخول في مسالك توزيع وبيع الخمر خلسة".

كما أذنت النيابة العمومية بفتح محضري بحث في حق صاحب المنزل من أجل "ضبط سلاح ناري وذخيرة حية دون ترخيص وتغيير صبغة محل ومخالفة قانون الشقق المفروشة وعدم الإعلام عن إيواء أجانب".

وذكرت الإدارة العامة للأمن أن مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة تمكنت بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية من ضبط مجموعة من الأشخاص داخل منزل بجهة العوينة وحجز 500 علبة جعة إضافة إلى العثور على سلاح ناري قديم و29 طلقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تونس جنسيات دول جنوب الصحراء قرطاج التراب التونسي الاتجار بالبشر

مواد متعلقة

بتهمة تزوير تزكيات شعبية، الحكم بسجن مرشح الرئاسة في تونس

كرة اليد، منتخب الشباب يلتقي تونس في نهائي أمم أفريقيا اليوم

الانتخابات الرئاسية في تونس، انطلاق حملات المرشحين رغم استمرار الاحتجاجات

إعادة اعتقال مرشح رئاسي في تونس بعد دقائق من إطلاق سراحه

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب بالإسكندرية

10 سنوات ذكرى رحيل الفنان خالد صالح

هآرتس: ترسانة حزب الله الصاروخية تهدد جبهة إسرائيل الداخلية

بعد دعوات عدم استخدامها، مياه المنوفية ترد على منشورات تلوث المياه بالمحافظة

من هو الشهيد إبراهيم قبيسي خبير الصواريخ في حزب الله؟

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

ما الذي ينتظر إسرائيل حال اجتاحت جنوب لبنان؟ محلل سياسي يوضح خسائر الاحتلال

كاف يعلن أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منوعات

المزيد

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية