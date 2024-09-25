تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بـ تونس أمس الثلاثاء بطاقات إيداع بالسجن في حق أكثر من ثلاثين شابًّا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الأمن في قرطاج وباب بحر من إيقاف أكثر من 30 شابًّا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء من أجل اجتياز الحدود خلسة وعدم حيازة وثائق رسمية تثبت شرعية إقامتهم على التراب التونسي.

وتمت إحالة الموقفين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تقرر إيداعهم جميعا وإحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل ما منسوب إليهم.

هذا، وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالاحتفاظ بـ 11 شخصا من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء وتونسيا بتهمة "الاتجار بالبشر والإقامة غير الشرعية بالبلاد".

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ يوم الثلاثاء إن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في حق هؤلاء الأشخاص من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد الإعداد لجريمة الاتجار بالأشخاص والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية وترويج المخدرات وإعداد أماكن لممارسة الدعارة والدخول في مسالك توزيع وبيع الخمر خلسة".

كما أذنت النيابة العمومية بفتح محضري بحث في حق صاحب المنزل من أجل "ضبط سلاح ناري وذخيرة حية دون ترخيص وتغيير صبغة محل ومخالفة قانون الشقق المفروشة وعدم الإعلام عن إيواء أجانب".

وذكرت الإدارة العامة للأمن أن مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة تمكنت بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية من ضبط مجموعة من الأشخاص داخل منزل بجهة العوينة وحجز 500 علبة جعة إضافة إلى العثور على سلاح ناري قديم و29 طلقة.