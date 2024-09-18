بتهمة تزوير تزكيات شعبية، الحكم بسجن مرشح الرئاسة في تونس

قال محامي العياشي الزمال المترشح لانتخابات الرئاسية في تونس: إن محكمة جندوبة قضت، مساء اليوم الأربعاء، بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة افتعال وثائق، وتدليس تزكيات شعبية، قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات.

اعتقال مرشح الرئاسة عياشي زمال في توتس

واعتقلت الشرطة زمال قبل أسبوعين، ويقول محاميه إنه يواجه ما يزيد عن 30 قضية.

وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال "الحكم هو سياسي وغير عادل، ويهدف لضرب حظوظه في السباق الرئاسي".

وكانت الشرطة التونسية قد اعتقلت زمال للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية.

مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس

وزمال واحد من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات وقال إنه يتعرض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدي لسعيد.