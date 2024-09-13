الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

عرض مغرٍ، السويد تدفع 34 ألف دولار لكل مهاجر يوافق على العودة إلى بلاده

السويد، فيتو
السويد، فيتو

في إطار مساعيها اليمينية الهادفة للتخلص من المهاجرين، تعتزم الحكومة السويدية، رفع مستوى المساعدات المادية للمهاجرين الراغبين بالعودة الطواعية إلى دولهم خلال السنوات القادمة.

السويد تعرض دفع 34 ألف دولار للمهاجرين 

وتأمل الحكومة السويدية اليمينية، من خلال قرار تقديم إغراءات مالية للمهاجرين تصل قيمتها إلى 34 ألف دولار أمريكي، أن تدعم خطتها لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتخفيف أعداد المهاجرين على أراضيها.

 

وحسب حكومة السويد، فإنه ابتداءً من عام 2026، سينال المهاجرون الذين يعودون طوعا إلى بلدانهم ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية، أو 34 ألف دولار أمريكي، في خطوة أشارت إليها وزيرة الهجرة يوهان فورسيل بأنها تمثل تغييرا كبيرا في سياسة الهجرة في البلاد.

 

وجاء إعلان الحكومة السويدية، بالرغم عن دراسة طلبتها الحكومة الشهر الماضي، نصحت بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، وذكرت أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة.

الحكومة السويدية اليمينية تتخلص من المهاجرين 

لكن وفق "فرنس برس" يبدو أن الحكومة اليمينية المدعومة من حزب "الديمقراطيون السويديون" المناهض للهجرة، لا توافق على تلك النتائج.

 

وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي يقود حكومة ائتلافية أقلية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين"، قد تعهد بمعالجة الهجرة والجريمة عقب وصوله إلى السلطة في 2022.

 

وإضافة إلى بدل العودة الطوعية، ستزيد الحكومة السويدية عدد الأماكن في مراكز الاحتجاز المخصصة للاجئين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل ومن رفضت طلباتهم ومن سحبت إقاماتهم ومن يشملهم اتفاق "دبلن" والمهاجرين غير القانونيين.

 

هذا وأعلن حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة دعمه لقرار الحكومة، وقال إنه على الرغم من أن المنحة متاحة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، وعدد الأشخاص الذين يستخدمونها منخفض نسبيا.

حزب الديمقراطيين السويديون يدعم التخلص من المهاجرين

واقترح حزب الديمقراطيين السويديون، أيضا أن زيادة الوعي بالمنحة وزيادة حجمها قد يؤدي إلى قبول المزيد من الأشخاص للعرض.

 

وتعد السويد منذ تسعينيات القرن الماضي وجهة أساسية لعدد كبير من المهاجرين، خاصة القادمين من دول تشهد صراعات مسلحة مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.

 

ومنذ أعوام ماضية، تشكو العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية السويدية من عدم قدرة البرامج الحكومية على تلبية الاحتياجات المتنامية في إطار دمج المهاجرين.

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