نجاح عملية استخراج مفك من رقبة طالب بمستشفي الجراحة بجامعة الفيوم

نجح طاقم طبي بقسم الجراحة بمستشفى جامعة الفيوم،من إنقاذ طالب بالصف الأول الإعدادي،أصيب بتمزق بالجلد وعضلات الرقبة إثر تعرضه لدخول "مفك" حديدي في رقبته، كان قد سقط عليه من علو، وتمكن طاقم الأطباء من إجراء عملية جراحية دقيقة للطالب لاستخراج المفك.

تفاصيل الحالة الصحية للطالب المصاب

وكان قد استقبل مستشفى الجراحة بجامعة الفيوم، طالب بالصف الاول الإعدادي يبلغ من العمر 12 عاما، مقيم بمدينة الفيوم، إثر إصابته بتمزق في عضلات الرقبة والجلد، بسبب دخول "مفك" حديدي خلف الرقبة، كان قد سقط عليه من علو.

وقال الدكتور محمد إبراهيم ابو سعاد، رئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول الطالب، تم إجراء جميع الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة له تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، وقد نجح الفريق الطبي بمستشفي الجراحة الجامعي في إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت عدة ساعات، لاستخراج "المفك" الحديدي من بين الأوردة والشرايين الرئيسية برقبة المصاب،وتم حجزه تحت الملاحظة لحين استقرار حالته الصحية والتأكد من امتثاله للشفاء.

طاقم الجراحة المشارك في العملية

قام بإجراء العملية الجراحية عدد من الأطباء ضم كلا من، الدكتور أحمد حمودة، مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية،والدكتور خطاب عبدالناصر معيد الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية،وطبيب مقيم محمد علي، بالإشتراك مع فريق تخدير الطوارئ المكون من الدكتوره أسماء طه والدكتور احمد الوزير والدكتوره أميره الشاذلي ومن طاقم التمريض وليد زكريا.

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