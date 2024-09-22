جامعة الفيوم تضيف برنامجا تعليميا جديدا مشتركا بين الهندسة والآثار

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، عقد اليوم الأحد، "مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (214)"، بالمكتبة المركزية.

إضافة برنامج تعليمي جديد "الترميم الهندسي للمباني الأثرية والتراثية "

واضاف رئيس جامعة الفيوم، ان المجلس ناقش الأجندة الجامعية للعام الجامعي 2025/2024 بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، واستعرض تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي للعام الجامعي 2025/2024 وفقًا للائحة الصندوق.

كما ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة لائحة برنامج "الترميم الهندسي للمباني الأثرية والتراثية" بين كليتي الآثار والهندسة بنظام الساعات المعتمدة بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة.

الموافقة علي قرارات مليتي طب الاسنان والعلوم

و ناقش قرار مجلس كلية العلوم بالموافقة على التعديلات المقترحة من قبل لجنة قطاع العلوم الأساسية على اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وقرار مجلس كلية طب الأسنان بالموافقة على تغيير أسماء مقررات المستوى الثالث والرابع والخامس بلائحة الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان والموافقة على تغيير مسمى القسم العلمي الاستعاضة الصناعية من “Removable Prothodontices” إلى "Prosthetic Dentistry”.

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