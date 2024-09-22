10 باحثين من جامعة الفيوم بين قائمة العلماء الأكثر استشهادا بهم في العالم

قال الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا بهم في العالم، وضمت القائمة 10 باحثين متميزين من جامعة الفيوم، وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية وذلك من بين 200 ألف عالم في مختلف التخصصات من 150 دولة.

اسماء الباحثين المختارين من بين 2% من الباحثين

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن الباحثين من جامعة الفيوم فى قائمة جامعة ستانفورد، هم الدكتور مصطفى محمد راضي الأستاذ بقسم النبات بكلية الزراعة، والدكتور طايع علي عبد المجيد الأستاذ بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، والدكتور وائل مراد محمد صميدة الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، والدكتور حازم على عطية الأستاذ بقسم الرياضيات والفيزيقا بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الكريم عبد الحميد الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور عادل محمد السيد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور شعبان سعد أحمد سعد النسر الأستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، والدكتور محمد صابر محمد جاد الأستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور عامر شعبان محمد قطب الأستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور داليا عرفة يسرى المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة.

معايير اختيار الباحثين الاكثر استشهاد علي مستوي العالم

يذكر أن الدراسة أعدّها خبراء من جامعة ستانفورد، من خلال قاعدة بيانات Scopus، شملت 22 تخصصًا علميًّا و174 تخصصًا فرعيًّا للباحثين الذى نشروا على الأقل 5 أبحاث علمية، وقد اعتمد هذا التقييم على عدة بيانات مثل عدد الأبحاث، والاستشهادات citations، ومؤشر هيرش H-index ومؤشرات البحث الأخرى.

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