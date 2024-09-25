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خارج الحدود

بوتين يوجه خطاب "سري للغاية" للجنة الردع النووي الروسية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في جلسة للجنة الردع النووي التابعة لمجلس الأمن الروسي، حيث سيصنف خطاب الرئيس في جلسة اللجنة بـ "سري للغاية".

قرارات مجلس الأمن الروسي ملزمة لجميع السلطات التنفيذية الفيدرالية

أعلن عن ذلك متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، حيث تابع: "اليوم ستجري وقائع اجتماع لجنة الردع النووي التابعة لمجلس الأمن الروسي، وسيكون هناك خطاب للرئيس مصنف بأنه (سري للغاية)".

واللجنة الدائمة للردع النووي هي لجنة تابعة لـ مجلس الأمن الروسي، أنشئت عام 1998، وتكون قراراتها التي يوافق عليها الرئيس ملزمة لجميع السلطات التنفيذية الفيدرالية.

وكان الرئيس بوتين قال في يونيو الماضي إن روسيا تستطيع أن تعيد النظر في عقيدتها النووية، على خلفية المناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وأشار إلى أن عددا من البلدان تعمل حاليا على تطوير أنظمة نووية منخفضة الطاقة التفجيرية للغاية، فيما يصرح الخبراء الغربيون علنا بأنه لا يوجد غضاضة في استخدامها.

استئناف الحوار مع روسيا الأمريكى 

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال بالأمس إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الحوار مع روسيا بشأن مراجعة اتفاقيات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" وإبرام معاهدة جديدة.

وقد وقع بوتين على قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" الجديدة في فبراير 2023، وردا على ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية أنها لن تزود موسكو بعد الآن ببعض المعلومات حول قواتها النووية.

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