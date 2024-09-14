بايدن يعلق على تهديدات الرئيس الروسي: لا أفكر كثيرا في بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في معرض تعليقه على التهديدات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "لا أفكر كثيرًا في بوتين".

وكان بوتين حذَّر، الخميس، من أن سماح الغربيين لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، سيعني "انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا".

وقال بايدن‭‭‬‬، الجمعة، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا.

وندّد البيت الأبيض الجمعة بتصريحات بوتين، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح لصحفيين إن "ذاك النوع من الخطابات بالغ الخطورة"، وذلك قبيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف روسية.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن ورئيس وزراء بريطانيا عبرا خلال اجتماعهما عن القلق بخصوص إمداد إيران لروسيا بأسلحة قاتلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في معرض تعليقه على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، إنه هذا السيناريو، سيعني دخول مباشر للناتو في الصراع.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن السماح أو منع نظام كييف من تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، فهو يفعل ذلك على أي حال.. لكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهذه قصة مختلفة تماما".

وأوضح الرئيس الروسي أن "الجيش الأوكراني غير قادر على تنفيذ ضربات بالأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، لأن ذلك لا يمكن القيام به إلا باستخدام الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "إذا تم اتخاذ هذا القرار فلن يعني سوى المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي: الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا".

وأشار إلى أن المشاركة المباشرة للغرب في الأزمة الأوكرانية ستغير جوهر الصراع بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.