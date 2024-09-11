الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يلوح بسلاح خفض صادرات المعادن ردا على العقوبات الغربية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن على موسكو التفكير في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل، ردا على العقوبات الغربية.

 

بوتين يلوح بسلاح المعادن ردًّا على العقوبات الغربية

ووفق "رويترز"، أدت تعليقات بوتين إلى ارتفاع أسعار النيكل، ودفعت أسهم شركات تعدين اليورانيوم إلى الارتفاع.

وفي تعليقات بثها التلفزيون، قال بوتين إن مثل هذه القيود يمكن أن تفرض أيضًا على سلع أخرى. وأشار إلى أن روسيا منتج رئيسي للغاز الطبيعي والماس والذهب.

وأضاف أن التدابير لا ينبغي اتخاذها غدا، ويجب ألا تسبب ضررًا لروسيا نفسها.

وقال بوتين "روسيا هي الرائدة في احتياطيات عدد من المواد الخام الاستراتيجية: بالنسبة للغاز الطبيعي، ما يقارب 22 في المئة من احتياطيات العالم، بالنسبة للذهب ما يقارب 23 في المئة، بالنسبة للماس ما يقارب 55 في المئة".

وقال بوتين لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين "يرجى إلقاء نظرة على بعض أنواع السلع التي نوردها إلى السوق العالمية ربما يجب أن نفكر في قيود معينة، اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل". وأضاف "لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يضر بأنفسنا".

وذكر محللون أن الدول الغربية خفضت بشكل حاد مشترياتها من النفط والغاز الروسيين، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لكن روسيا تظل موردًا رئيسيًّا للمعادن للأسواق العالمية، ومن ثم فإن خفض أو وقف صادراتها  يسبب اضطرابًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين موسكو

مواد متعلقة

بوتين يكشف كواليس تنفيذ أكبر مناورات بحرية منذ 30 عاما

الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

تحول مفاجئ في الموقف الروسي بشأن المفاوضات مع أوكرانيا، الدب الروسي يلقي بالكرة في ملعب كييف، وخبراء: بوتين يتعامل بذكاء واتفاق إسطنبول شرط لن يقبله الغرب

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية