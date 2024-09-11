بوتين يلوح بسلاح خفض صادرات المعادن ردا على العقوبات الغربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن على موسكو التفكير في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل، ردا على العقوبات الغربية.

بوتين يلوح بسلاح المعادن ردًّا على العقوبات الغربية

ووفق "رويترز"، أدت تعليقات بوتين إلى ارتفاع أسعار النيكل، ودفعت أسهم شركات تعدين اليورانيوم إلى الارتفاع.

وفي تعليقات بثها التلفزيون، قال بوتين إن مثل هذه القيود يمكن أن تفرض أيضًا على سلع أخرى. وأشار إلى أن روسيا منتج رئيسي للغاز الطبيعي والماس والذهب.

وأضاف أن التدابير لا ينبغي اتخاذها غدا، ويجب ألا تسبب ضررًا لروسيا نفسها.

وقال بوتين "روسيا هي الرائدة في احتياطيات عدد من المواد الخام الاستراتيجية: بالنسبة للغاز الطبيعي، ما يقارب 22 في المئة من احتياطيات العالم، بالنسبة للذهب ما يقارب 23 في المئة، بالنسبة للماس ما يقارب 55 في المئة".

وقال بوتين لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين "يرجى إلقاء نظرة على بعض أنواع السلع التي نوردها إلى السوق العالمية ربما يجب أن نفكر في قيود معينة، اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل". وأضاف "لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يضر بأنفسنا".

وذكر محللون أن الدول الغربية خفضت بشكل حاد مشترياتها من النفط والغاز الروسيين، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لكن روسيا تظل موردًا رئيسيًّا للمعادن للأسواق العالمية، ومن ثم فإن خفض أو وقف صادراتها يسبب اضطرابًا.