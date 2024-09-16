بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 2.4 مليون فرد

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يزيد إجمالي أفراد الجيش بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.

بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري

ومن المقرر أن يدخل المرسوم الجديد الذي أقره بوتين حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2024، وذلك حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم ” في نبأ عاجل اليوم الاثنين.

ونص المرسوم الرئاسي على أن تقوم الحكومة الروسية بتعيين المخصصات من الميزانية اللازمة لوزارة الدفاع الروسية من الميزانية الاتحادية من أجل تنفيذ الزيادة في تعداد الجيش الروسي.