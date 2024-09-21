هل يدعم بوتين هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الخارجية الروسية تجيب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن إعلان الرئيس فلاديمير بوتين دعمه للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان من باب المزاح فقط.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" ردا على سؤال المذيعة "هل كان يمزح الرئيس بوتين عندما قال إنه يؤيد فوز كامالا هاريس": "لقد قلتي بنفسك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يمزح، وهو يتمتع بروح الدعابة. وكثيرا ما يلجأ إلى النكات خلال خطاباته ومقابلاته".

وأضاف في معرض حديثه عن "انعكاس العلاقة الروسية الأمريكية على شخص الرئيس الأمريكي المقبل": "نحن لا نرى أي فرق لا في الحملة الانتخابية الحالية ولا في الحملات الانتخابية القادمة في الولايات المتحدة لمدة طويلة من الزمن، لأن الدول العميقة سيئة السمعة هي الفاعلة هناك هذا نظام، فالرئيس الأمريكي جو بايدن في حالة صحية وبدنية لا تمكنه منذ فترة طويلة من قيادة البلد، لكن الدولة تدير هذه التروس وتواصل الحملة العسكرية بيد نظام كييف، وتواصل في أجزاء أخرى من العالم عرقلة أي قرارات في مجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، أي أن المكنة تعمل، وهي مبرمجة على ألا تحصل أبدا على منافس يمكنه تهديد هيمنة الولايات المتحدة".

وتابع: "الآن يقدمون الصين على أنها الخطر الرئيسي عليهم وقد تبنوا بالفعل عددا كبيرا من العقوبات ضد الصين، بالطبع ليس بذات حجم العقوبات المفروضة على روسيا لكن بدأوا بسد قنوات نفاذ التكنولوجيا المتطورة إلى الصين بهدف إعاقة تطور هذا القطاع في الصين، لكن الأخيرة بكل تأكيد سوف تنتج هذه التكنولوجيات بشكل مستقل، فقط قد تستغرق هذه العملية وقتا أطول قليلا".

وأضاف: "أما ما يفعلونه الآن مع الصادرات الصينية وأقصد السيارات الكهربائية وبطارياتها وغيرها من السلع، هم يقومون بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% بما في ذلك في أوروبا، وأورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، عندما كان شي جين بينغ (الرئيس الصيني) في زيارة إلى فرنسا وصلت إلى باريس وقالت: نعم نحن نفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على السيارات الصينية لأنها رخيصة الثمن. إذن أين المنافسة الشريفة التي كان الغرب يروج لها على أنها المبدأ الرئيسي لحصانة الملكية الخاصة وغيرها الكثير، لقد بات كل ذلك من الماضي".

وشدد لافروف على أنه "لا نشيد قلاعا من الوهم بشأن أي رئيس من رؤساء الولايات المتحدة فالرئيس ترامب عندما كان في الحكم خلال 4 سنوات التقى عدة مرات بالرئيس بوتين، واستقبلني أنا شخصيا مرتين في البيت الأبيض وكان ودودا ولطيفا جدا لكن مع ذلك، تواصل فرض العقوبات الأمريكية خلال حكم ترامب على روسيا وكانت عقوبات شديدة، لذلك قمنا باستنتاج مفاده أننا لابد أن نعتمد فقط على أنفسنا ولن نعتمد أبدا في تاريخنا القادم على أمل أو وهم أن يأتي شخص طيب إلى البيت الأبيض أو إلى أي عاصمة أوروبية ويصلح كل الأمور معنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.