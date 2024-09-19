بوتين يعلن تزويد الجيش الروسي بـ1.4 مليون مسيرة في 2024 (فيديو)
الجيش الروسي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزوير الجيش الروسي بـ1.4 مليون مسيرة هذا العام، لافتًا إلي أن المتخصصون في المجمّع الصناعي العسكري يعملون على خط المواجهة جنبًا إلى جنب مع الجيش.
دعم الجيش الروسي بالطائرات المسيرة
وأكد بويتن: تسليم 140 ألف طائرة دون طيار في 2023 إلى القوات المسلحة الروسية، وعام 2024 من المقرر أن يزيد هذا العدد 10 مرات.
وقام بوتين، فى وقت سابق اليوم، بجولة تفقّد خلالها نماذج الطائرات المسيرة في إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع "مركز التكنولوجيا الخاصة" في مدينة سان بطرسبورج.
كما زار بوتين معرض نماذج من الأنظمة الروبوتية، وعُرض عليه، طائرات انتحارية دون طيار، وأنظمة استطلاع، وعينات من المسيرات التي تحتوي وتحمل ذخيرة.
زيادة قوات الجيش الروسي
في وقت سابق، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يزيد إجمالي أفراد الجيش بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
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