الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الفصائل العراقية تطلق 3 طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن جماعات مسلحة عراقية أطلقت 3 مسيرات نحو إسرائيل منذ الليلة الماضية.

المقاومة العراقية تشن هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف إسرائيلي قرب غور الأردن بمسيّرة وتل أبيب تفرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيَّرة.

وأصدرت المقاومة الاسلامية في العراق بيانا حول العملية، قالت فيه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسير هدفا قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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