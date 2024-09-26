قبل طرح المصرف المتحد، خبير يحدد آليات نجاح برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة

قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًّا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

آليات نجاح برنامج الطروحات الحكومية

وقال حافظ سليمان خبير أسواق المال، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى إجراءات سريعة إذا ما أرادت الحكومة إنجاح برنامج الطروحات في البورصة، ومن بين تلك الإجراءات إنهاء ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي.

ولفت إلى أنه ثبت بالدليل والتجربة أنها أحد أهم أسباب انهيارات السوق،وتأكد الجميع من أن السوق لا يتحملها نظرا لعدم جاذبية السوق مقارنة بأسواق المنطقة وفقدان التنافسية.

ضرورة تفعيل صانع السوق

وشدد علي ضرورة تفعيل صانع سوق خاصة مع التراجع الشديد في أسعار الأسهم بالتوازي مع التخفيض الكبير بأسعار العملة وجاذبية مضاعفات الربحية وتضاعف قيم الأصول عشرات المرات،لافتا إلى ضرورة إيجاد صانع سوق قادر علي ضبط الإيقاع، وذلك كأداة تسويق برفع بعض الأسهم لقيمتها العادلة مما يلفت الأنظار بالداخل والخارج للفرص السانحة بالبورصة المصرية وهو ما يحتاجه برنامج الطروحات الحكومية.

ولفت إلى أن إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية لا يزال تدور حول 40 مليار دولار منذ 2008 حتي اليوم رغم التخفيض الكبير في سعر الصرف مع العلم أنه في 2007 تخطت قمة القيمة السوقية للبورصة المصرية 170 مليار دولار.

إعادة صياغة استثمارات الحكومة في البورصة المصرية

وشدد أيضا على ضرورة إعادة صياغة استثمارات الحكومة في البورصة المصرية بعيدا عن إدارة الصناديق من خلال السماسرة وموظفي شركات إدارة الأصول.

وتساءل: لماذا لا يتم تخصيص جزء محدد سنويا من أموال التأمينات والبريد والبنوك وشركات التأمين وخلافة بتعديل تشريعي رسميا خصوصا مع الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم فأصبحت أحد أهم سبل استثمار تلك الأموال كعائد على الاستثمار.

وطالب قيادات الرقابة المالية بضرورة تسهيل إجراءات زيادة رأسمال الشركات المقيدة وتخفيف الأمور الروتينية الورقيه. وكذلك تعدد الجهات داخل الهيئة في دراسة ملف زيادة رأسمال طالما اتفق المساهمون علي قرار صخ سيولة في شركتهم بقرار جمعية عمومية مهما كان الغرض من الزيادة ومهما كان وضع القوائم المالية للشركة.