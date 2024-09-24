البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.111 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 30871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 37952 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13385 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 7333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10427 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة