84 % صافي تعاملات المصريين في البورصة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء نسبة 84.0% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.

بينما استحوذ الأجانب

على نسبة 11.2% والعرب على 4.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 672.1 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 33.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7%.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,656.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,990.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

منتصف التعاملات الأسبوعية

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء 24 سبتمبر، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.111 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 30871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 37952 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13385 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 7333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10427 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة