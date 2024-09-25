البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 31116 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 38316 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% عند مستوى 13461 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 7405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 10467 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3045 نقطة.