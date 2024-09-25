الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 31116 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 38316 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57%  عند مستوى 13461 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 7405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 10467 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3045 نقطة.

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