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اقتصاد

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

غادر الذهب  قمة الـ ٢٦٠٠ دولار للأوقية  التي حققها على مدار عدة أسابيع مضت وتوجها إعلان الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بخفض الفائدة على الدولار ٥٠ نقطة أساس، واليوم يتجه الذهب بقوة نحو تحقيق قمة جديدة حيث يكاد يقترب من ٢٧٠٠ دولار للأوقية وسط حالة من التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

 

البنوك المركزية وزيادة احتياطي الذهب

كما جاءت البيانات الأمريكية محفزة للذهب نحو الصعود حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس،كما انخفض مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي، مما يعني تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي وسط تحديات سباق الرئاسة والتوترات الدولية، ما دفع المستثمرين للاتجاه بقوة نحو الذهب كملاذ آمن، مع سعي البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي من الذهب بدلا من الاعتماد على الدولار الذي انخفض بتأثير العوامل السابقة..

أسعار الذهب، فيتو


 

 رقم قياسي تاريخي جديد في اسعار الذهب 

وعن سعر الذهب في السوق المحلي يقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب سجل اليوم ٢٦٧٠ دولارا للاوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لكسر حاجز 2700 دولار  للأوقية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي بالإضافة لتحرك طفيف في سعر الدولار نحو الأعلى، وادى لارتفاع السعر حيث سجل سعر عيار ٢١ مبلغ  ٣٦٢٠ جنيها للجرام.

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