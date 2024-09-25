2655 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يشتعل في التداولات العالمية

مؤشر الذهب العالمي، استطاع مؤشر الذهب العالمى أن يباغت الجميع ويجتاح قمما جديدة ليلامس المستوى 2655 دولارا للأوقية، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق العالمية بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

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ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2655 دولارا للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4131 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3615 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3098 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2410 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2065 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1549 جنيها للبيع.