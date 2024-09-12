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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ويؤيد البدء في خفض أسعار الفائدة

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه من المناسب أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.

الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الفترة المتبقية من العام

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام الجاري، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل.

وبحسب «كوزاك» فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5% ويعود إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2% بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار.

واستطردت قائلة: «هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقًا لما يرد من الفيدرالي الأميركي، حسب الحاجة.

ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تمامًا، وسيتعين على البنك المركزي الأميركي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل».

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