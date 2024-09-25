تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير أوراق رسمية لـ13 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتزوير في أوراق رسمية وتقليد أختام الجمهورية، لتسهيل مصالح حكومية في منطقة البساتين، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات وتحريات تفيد بقيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم نسخ لمحررات مزورة.

واعترف المتهم بممارسته النشاط الإجرامى لتسهيل بعض الأوراق في السجل المدني، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.