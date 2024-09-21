المشدد 7 سنوات لشخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 7سنوات لشخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة المطرية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات وتحريات تفيد بقيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - جهاز كمبيوتر يحوى بداخله على نسخ لمحررات رسمية - جهازى تقطيع وتغليف.

وإعترف المتهم بممارسته النشاط الإجرامى مع آخر وتم ضبطه واعترفا بقيامهما بتصوير الأختام على الأوراق المزورة لدى (مالك إستوديو تصوير مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته آلة التصوير المستخدمة فى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.