أبرزهم شيكابالا وسامسون وطاهر محمد طاهر، أقل اللاعبين قيمة تسويقية في السوبر الإفريقي

يستعد فريقا الأهلى والزمالك لمواجهتهما المرتقبة مساء الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية على لقب كأس السوبر الإفريقى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

فقراء الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية علي غير المعتاد أقل لاعبي الأهلي والزمالك بـ السوبر الإفريقي قيمة تسويقية وهم ما يطلق عليهم فقراء الأهلي والزمالك.

لاعبو الأهلي الأقل قيمة سوقية

ويعد الحارس حمزة علاء الأقل سعرا بقائمة الأهلي، حيث تبلغ قيمته السوقية 150 ألف يورو ويليه عمر الساعي بقيمة سوقية 200 ألف يورو ثم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وقيمة لكل منهما 250 ألف يورو ويتفوق عليهم كريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وقيمة كل منهما 300 ألف يورو.

لاعبو الزمالك الأقل قيمة سوقية

يعد أحمد إيشو الأقل سعرا بقائمة الزمالك بقيمة تسويقية 75 ألف دولار يليه محمود شيكابالا ومحمد عاطف ولكل منهما 100 ألف يورو ثم سامسون إكينيولا وأحمد محمود ولكل منهما 150 ألف يورو وياتي مصطفى الزنار وعبدالله سيد نيمار قبلهما بقيمة 200 ألف يورو، ويتفوق عليهم عمر جابر وزياد كمال وأحمد حمدي وقيمة كل منهم 250 ألف يورو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح الكاف في بيان أمس الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثان".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.