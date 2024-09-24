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رياضة

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

احمد بلال، فيتو
احمد بلال، فيتو

 رد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، على الانتقادات التي تعرض لها إثر تصريحاته الأخيرة عن نادي الزمالك قبل مواجهة السوبر الإفريقي.

وجاء رد بلال موجه لشريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الذي نشر ستوري أمس الاثنين انتقد خلالها تصريحات بلال وبعض لاعبي الأهلي والزمالك.

 

ووجه بلال كلامه لحارس بيراميدز قائلا:"الكابتن الفيلسوف اللي  بيوزع النصايح على قدامي اللاعبين..شكرا لنصيحتك الغالية وأكيد هنعمل بيها..احنا كمان نصحناك من ٢٠ سنة إنك بتمارس مهنة مش مهنتك".


وتابع:"بشهادة العربي والأجنبي   ولسه إلى الآن مش واخد بنصيحتنا  سعيد ومبسوط انك لقيت مهنة ممكن تجيد فيها  وهي التنظير علي الآخرين..احنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا  تسمحلنا اننا نشيد وننتقد ونحلل..وانت اصبحت خبرتك وقدراتك انك   تقول رمضان كريم"

 

 

 

 

تصريحات بلال ضد الزمالك

 وكان بلال قد قال خلال عبر قناة النهار: "مباراة السوبر الإفريقي أعتقد أنها ستنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي في ظل مستوى الزمالك المتواضع للغاية".

وأضاف: "الزمالك بمستواه الحالي أعتقد أنه لن يسدد كرة على العارضة حتى في المباراة، ولو هذا هو المستوى الذي سيلعب به المباراة، فهو ليس في حاجة ليسافر إلى السعودية حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة ونسبة فوز الأحمر 90%".

 

شريف إكرامي يهاجم أحمد بلال وقدامي الأهلي والزمالك

 هاجم شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز لاعبي الأهلي والزمالك المعتزلين بسبب تصريحاتهم التى قال إنها مثيرة للفتنة عبر السوشيال ميديا قبل مواجهة الزمالك والأهلى الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

وقال إكرامي إن تلك التصريحات من أجل الشهرة والعودة للأضواء بعد اعتزال كرة القدم مؤكدا على ضرورة الاحترام المتبادل بين لاعبي الأهلي والزمالك دون التقليل أو الاستهزاء بالفريق الآخر.
 

ونشر إكرامي عبر ستوري بحسابه الخاص انستجرام جاء كالتالي:

 

 

 

اعتذار أحمد بلال للزمالك


واعتذر اللاعب أحمد بلال عن تصريحاته مؤكدا أن جمهور القلعة البيضاء فهم خطا وأنه مستحيل التقليل من نادي الزمالك لانه نادي كبير ولديه جمهور كبير جدا وبطولات عديدة وليس من المنطقي التقليل منه.

وأضاف بلال، أن الزمالك كان أخر مباراتين اداؤه ليس جيد، وباقي التصريحات كانت احترام للزمالك وقيمة نادي الزمالك وليس تقليل منه.

واختتم بلال، بأنه يعتذر لنادي الزمالك وجمهور القلعة البيضاء، مشيرًا بأنه كان هناك سوء تفاهم في تصريحاته لأخيرة ولكنه غير مقصود.

 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

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