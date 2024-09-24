أسرع أهداف مباريات الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي

تتجه أنظار الساحرة المستديرة كرة القدم إلي ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية الجمعة القادم لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلى والزمالك للمنافسة على لقب كأس السوبر الإفريقى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

وترصد فيتو اسرع اهداف مواجهات الأهلي والزمالك علي مر التاريخ بالسطور التالية..

حسين ياسر المحمدي لاعب نادي الزمالك يتصدر قائمة صاحب اسرع هدف بمباريات الأهلي والزمالك حيث سجل هدفا أمام الأهلي بعد مرور 48 ثانية فقط خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر موسم 2010-2011.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول لفريقه بمرمي الزمالك بعد مرور 75 ثانية بلقاء الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023.

أسرع أهداف مباريات القمة



حسين ياسر المحمدي – الزمالك – 48 ثانية في نهائي كأس مصر 2010

حسين الشحات – الأهلي – 75 ثانية في الدوري الممتاز موسم 2023

أحمد جعفر – الزمالك – 78 ثانية في الدوري 2009-2010

مؤمن زكريا – الأهلي – 130 ثانية في موسم 2017-2018

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والاماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لنسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.