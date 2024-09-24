هل يدفع مدرب الزمالك بهذا اللاعب في لقاء السوبر الإفريقي؟

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع باللاعب محمد حمدي في مركز الجبهة اليسرى للفريق في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

مران الزمالك الرئيسي

وكشف عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود بند في لائحة بطولة السوبر الأفريقي ينص على عدم خوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي علي الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وقال أبو العز: هذا الكلام غير صحيح، فريق الزمالك سيخوض تدريباته على ملعب الرئيسي للمباراة يوم الخميس المقبل في الثامنة مساء ولا يوجد في اللائحة يمنع الفريق الذي ليس صاحب المباراة بعدم خوض تدريبه الأخير علي ملعب المباراة.

وكانت هناك أنباء ترددت عن إمكانية خوض النادي الاهلي فقط تدريبه الأخير قبل المباراة بـ ٢٤ ساعة علي الملعب المستضيف للقاء كونه صاحب المباراة وهو ما نفاه عمرو أبو العز، وأن الزمالك والأهلي لهما الحق في خوض مرانهما الأخير علي الملعب المستضيف للقاء.

ويتوجه الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى السعودية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.