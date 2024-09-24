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رياضة

استقبال بعثة الزمالك بالورود البيضاء بمطار القاهرة (صور)

الزمالك بمطار القاهرة،
الزمالك بمطار القاهرة، فيتو

 تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمغادرة مطار القاهرة الدولى استعدادًا للسفر إلى السعودية عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وتم استقبال بعثة الزمالك بالورود البيضاء بمطار القاهرة الدولي.

وتسافر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السعودية.

 

ورافق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة بعثة الفريق إلى السعودية على الرغم من تحذيرات الأطباء له بعدم السفر بسبب عملية القلب المفتوح التي خضع لها. 

وأصر أحمد سليمان على السفر مع البعثة والتواجد معهم خلال الرحلة التي ستنطلق اليوم إلى السعودية، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي. 

 

 

 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

 

 

 

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.

قائمة الزمالك بالسوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

 

 

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